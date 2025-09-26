今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイ・バンコクの「突然…道路に巨大な穴 “深さ約50m” 電柱も一瞬で」についてです。

◇

車のすぐそばで、沈んでいく道路。

撮影者

「ここもだ！下がって下がって」

別のカメラには、穴がみるみると広がっていく様子が捉えられていました。

タイ・バンコクで24日に起きた道路の陥没。崩落はそれだけで終わらず、穴は止まっていた車の真横まで広がり、一気に電柱をのみ込んでしまいます。そばに止まっていたバイクの運転手は、間一髪で逃げました。

警察署や病院が立ち並ぶ道路に出現した縦・横約30メートル、深さ約50メートルの巨大な穴。

現場をみてみると…。

NNNバンコク 富永大介記者

「道路の真ん中に大きな穴が開いています。かなり深いですね。さらに車も、その穴の中に落ちてしまいそうな状況です」

警察署の建物の下まで、空洞が広がっていました。

けが人はいなかったという今回の事故。地元当局は、現場付近では地下鉄の建設工事が行われていて、そこに土砂が流入したことが陥没の原因とみて調べを進めています。