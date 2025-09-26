MOMI&TOY’Sのハロウィン限定クレープ♡秋の味覚かぼちゃ＆紫芋

MOMI&TOY’Sでは2025年9月30日(火)～10月31日(金)の期間、秋の味覚“かぼちゃ”と“紫芋”を贅沢に使用したハロウィン限定クレープを販売します♡特別な巻紙で包まれたクレープは、見た目も味わいも秋を満喫できる逸品です♪全国のMOMI&TOY’S店舗（一部除く）で楽しめるので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

濃厚♡キャラメルパンプキンチーズケーキ

キャラメルパンプキンチーズケーキ（820円税込）は、濃厚なかぼちゃクリームにほろ苦いカラメルソースと香ばしいカラメルクラッシュを合わせ、まろやかなレアチーズケーキを包み込んだ贅沢なクレープです。

ハロウィン限定の巻紙で、秋の特別なひとときを演出します。

華やか♡ベリーパープルスイートポテト

ベリーパープルスイートポテト ～バニラアイス入り～（820円税込）は、なめらかな紫芋クリームにバニラアイスと甘酸っぱいストロベリーソース、ラズベリー顆粒を合わせた華やかな味わい♪

サクサクのバタークッキーがアクセントとなり、まるでタルトを思わせるモンブランクレープです。

ハロウィン限定クレープで秋を満喫

MOMI&TOY’Sのハロウィン限定クレープは、キャラメルパンプキンチーズケーキとベリーパープルスイートポテトの2種類♡

どちらも秋の味覚を贅沢に楽しめ、期間限定の特別な巻紙で提供されます。9月30日(火)～10月31日(金)までの販売で、店舗によっては期間が異なるためお早めに♪

MOMI&TOY’Sで秋のハロウィンスイーツを楽しもう

