「ギャル過ぎる、、」渡辺翔太、デニム姿のイケメン空港コーデ披露！ 「どこに行くのかなー？」
Snow Manの渡辺翔太さんは9月24日、自身のInstagramを更新。空港ファッションを披露しました。
【写真】渡辺翔太、空港コーデ披露！
この投稿にファンからは、「ほんとバチかっこいいです」「どこに行くのかなー？」「めめと一緒でしたね」「わー！サングラスしてる」「どこからみてもイケメン過ぎる」「お肌はツルツルピカピカだ」「デニムのセットアップすき」「パスポートで顔隠しちゃう感じがもうギャル過ぎる、、」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「どこからみてもイケメン過ぎる」渡辺さんは4枚の写真を投稿し、空港ファッションを披露しました。1枚目では、帽子にサングラス、デニムジャケットを合わせ、パスポートで口元を隠したかっこいい上半身ショットを公開。2〜4枚目では全身ショットも披露し、おしゃれな空港スタイルに思わずドキッとしてしまいます。
「絵の中に入ったみたい」渡辺さんは12日の投稿で、「オーストリア行ってきました」とつづり、おしゃれなオフショットを公開。コメントでは、「海外の街並みにマッチする翔太くん好き」「横顔きれい過ぎる」「絵の中に入ったみたい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
