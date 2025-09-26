◆楽天3―4ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）

リーグ2連覇に王手を懸けているソフトバンクが楽天に逆転勝利し、マジックを「1」とした。西武と対戦している日本ハムが勝利したため、ソフトバンクの優勝はお預けとなった。27日にベルーナドーム（埼玉・所沢）で西武に勝つか引き分ければ、自力でリーグ2連覇が決まる。

8月以降好調を維持しているソフトバンクの先発上沢直之が、初回に捕まった。先頭の中島大輔に左翼線への二塁打を打たれると、2死三塁でボイトに先制の左前適時打を許した。続く浅村栄斗にも中堅フェンス直撃の適時二塁打を浴び、2失点目を喫した。2回1死一、三塁には中島大輔の左犠飛でさらに1点追加された。

3点のビハインドを負ったが、6回無死一塁で楽天の先発古謝樹が降板すると流れが一変した。1死から柳町達が5号2ラン。楽天2番手宋家豪の直球を捉え、バックスクリーンに運んだ。

1点差に迫った7回には楽天3番手の西垣雅矢を攻略。1死一塁から近藤健介の中越え三塁打で同点とし、さらに栗原陵矢の右翼線二塁打で勝ち越した。

上沢は尻上がりに調子を上げ、7回3失点で12勝目をマークした。