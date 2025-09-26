◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 巨人(26日、横浜スタジアム)

2位でのCS進出に向けて直接対決となったDeNAと巨人の一戦。巨人は序盤につくった3点ビハインドを中盤に追いつくも、終盤のミスが響きDeNAに惜敗を喫しました。これで2位DeNAとのゲーム差は3.5となっています。

巨人は初回、2アウトから泉口友汰選手がフェンス直撃の3塁打で出塁。続く4番・岡本和真選手のタイムリーで、幸先よく先制に成功します。

しかし先発マウンドにあがった山粼伊織投手が乱調。初回の先頭に死球を与え、連打で無死満塁のピンチを招くと、押し出し四球と犠牲フライで逆転を許します。さらに2回にも筒香嘉智選手の2点タイムリーを浴び、3点ビハインドとしました。山粼投手はここまで横浜スタジアムで防御率0点台をマークしていましたが、3回4失点でまさかの降板となりました。

反撃したい巨人打線は5回、先頭のキャベッジ選手がセンターオーバーの3塁打で出塁。続く泉口選手がレフトへのタイムリーを放ち、2点差に迫ります。なおも続く無死1塁で打席に向かったのは、先制タイムリーを放った岡本選手。対するDeNAの先発・東克樹投手の3球目をとらえ、ライトポールギリギリへ飛び込む同点2ランとしました。

これで同点に追いついた巨人でしたが7回、5番手・中川皓太投手が四球とヒットで無死1、2塁のピンチを招きます。ここで山本祐大選手がライト方向へ打球を放つも、オコエ瑠偉選手が悪送球。この間にランナーの生還を許し、痛恨の勝ち越し点を献上しました。

その後は反撃及ばず、ゲームセット。DeNA打線を上回る11安打を放つも得点につなげられず、痛恨の惜敗を喫しました。これでDeNA・巨人ともに残り4試合。ゲーム差は3.5となりました。