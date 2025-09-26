◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ５―４巨人（２６日・横浜）

３位の巨人は、２位・ＤｅＮＡに接戦で敗れ、ゲーム差は３・５に広がった。先発の山崎伊織投手は初回に１点の援護をもらったが直後に逆転され今季最短の３回６安打４失点で降板。５回に岡本和真内野手の１５号同点２ランなどで追いついたが、７回に中川皓太投手が２安打と２四死球、失策もからみ勝ち越しを許し、追いつけなかった。

本来の姿とは程遠かった。役目を果たせず、巨人・山崎が悔しさをあらわにした。試合前まで今季防御率０・８２と得意にしていたハマスタで４失点。今季最短となる３回でマウンドを降り、ベンチで肩を落とした。

２・５差で追う２位・ＤｅＮＡとの直接対決、第１ラウンド。阿部監督は「意地を見せるしかない」とナインを鼓舞して敵地へ乗り込んだ。今カードで連敗すると３位が確定する土俵際。チームトップ１１勝の勝ち頭は負けられない一戦を託され「絶対に勝つ」と並々ならぬ覚悟を胸に秘めていた。

それでも“魔の初回”にのみ込まれた。前カードまで９月は１８試合中１２試合で投手陣が初回に失点。何としても無失点でスタートしたかったが、いきなり２点を失った。先制してもらった直後、山崎は死球と連打などで１死満塁を背負い、山本に押し出し四球、佐野に勝ち越し中犠飛を献上。１回から３１球を要する苦しい投球を強いられた。続く２回も１死から９番・東の中前打をきっかけに筒香の２点適時打で失点。直球、変化球ともに精彩を欠いて被安打６、与四死球３と苦しんだ。

追う展開となったが意地を見せたい打線は、相手先発・東の前に４回まで１得点。重い空気を変えたのが中軸だ。５回、先頭の２番・キャベッジが気迫のヘッドスライディングを見せて三塁打。続く泉口が左前への適時打で続いた。初回２死から先制点につながる三塁打でチャンスメイクしていた３番が再び快音を響かせ、主砲・岡本の同点１５号２ランを呼び込んだ。鮮やかな３連打で山崎の負けを消した。

投手陣はブルペン勝負に入り、４回は泉が２つの四球を与えながらも無失点。４―４と追いついた直後の５回はドラフト５位左腕の宮原が１０球で３者凡退に抑える好救援を見せた。

通算１１登板目でプロ初ホールドを記録したルーキーの後を受け６回は船迫が０封。しかし７回、５番手・中川が先頭から連打を浴び、なお無死一、二塁で山本の右前安打を右翼手・オコエが悪送球。ボールが三塁ベンチ前に転々とする間に勝ち越しの走者が生還した。その後２死満塁から救援した田中瑛は代打・ビシエドを遊ゴロに抑えて踏ん張った。