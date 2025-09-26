ドル円は149円台後半推移が続く＝ロンドン為替概況



ドル円は前日の米第２四半期GDPの好結果などをきっかけとしたドル高に149円台後半へ上昇。昨日NY市場で149円93銭、東京朝に149円96銭を付けた後、ロンドン市場でも149円95銭を付けるなど、150円トライが続くが、大台手前の売りに上値を抑えられている。NY市場の高値からの調整は149円70銭台、ロンドン朝の調整局面は149円61銭にとどまっており、押し目も限定的。流れは上方向も週末前ということもあり、積極的なドルの高値トライには慎重。



ユーロドルは1.16台後半のもみ合いが続いた。ドル円同様にドル高基調を意識も、ここからの積極的なドル買いには慎重。一方で戻りも鈍い。ポンドドルは1.3350を挟んでの推移。1.33台前半でのポンド売りドル買いには慎重も、こちらも戻りが鈍い。



ユーロ円は一時175円台を付けたが続かず。欧州株が寄り付きで比較的堅調となったことなどがリスク選好の円売りにつながったが、このところのドル主導の動きもあり、一方向の動きには慎重。ポンド円は200円20銭台まで一時買いが出た。こちらも一方向の動きにはならず、その後199円台を付ける動きを見せた。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト