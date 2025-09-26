自民党総裁選をめぐり、小泉農水相の陣営が配信動画に不適切なコメントを書くよう陣営関係者に依頼していたことがわかりました。小泉氏は、自らの関与を否定した上で陳謝しました。

■他候補の“中傷”も 小泉氏「私自身も知らなかった」

自民党総裁選の告示から4日、小泉農水相に厳しい視線が向けられることになりました。

小泉農水相

「起こってしまったことの責任というのは私にありますので、ご批判はしっかりと私がお受けしたいと思います」

小泉氏は、26日朝の会見で繰り返し陳謝しました。

小泉農水相

「私がもっと強ければ、しっかりしていれば、心配かけることもなく、こうしたことは起こらない、起こらないだろうというふうに申し訳なく思います」

「私自身も知らなかったこととはいえ、総裁選に関わることでもありますので申し訳なく思います」

そのワケは、総裁選を共に戦う自身の陣営で明らかになったある問題です。

きっかけは、小泉陣営の広報班長、牧島かれん元デジタル相の事務所が今月19日、小泉陣営の関係者に送った1通のメールでした。

「ぜひ書き込める方はポジティブなご意見を【早い段階から】コメントいただけると幸いです！」

このメールの翌日、20日に行われたのが、小泉氏の立候補会見です。

小泉農水相（20日）

「自民党に足りなかったこと、それは国民の声を聞く力。国民の思いを感じ取る力ではなかったかと感じています」

インターネット上で生配信され、そのコメント欄に小泉氏を称賛する内容などを書き込むよう依頼していたのです。

メールには、具体的なコメント例を全部で24パターン記載。例えば…

「ようやく真打ち登場！」

「あの石破さんを説得できたのスゴい」

「野党への切り返しはするどかったぞ」

ただ、中には、他の候補者を中傷するような不適切な内容も確認できます。

「ビジネスエセ保守に負けるな」

「やっぱり仲間がいないと政策は進まないよ」

実際に会見のコメント欄を「news every.」が確認すると、メールに記載されたものと同じコメントが少なくとも5件ありました。

今回、こうした陣営によるコメント依頼が明らかになり、これが「ステルスマーケティング」いわゆる“ステマ”だとSNS上で問題になったのです。

■自身の事務所が依頼…牧島氏の説明は

牧島氏は、父親が小泉氏の祖父・純也氏と父・純一郎氏の秘書を務めるなど、小泉家と関わりが深いです。26日、今回の問題についてコメントしました。

牧島氏のコメント

「（メールについては）私の事務所の判断で参考例をお送りしたものですが、私の確認不足により一部いきすぎた表現が含まれてしまったものであり、申し訳なく思っております」

「24の具体例」は事務所の判断で送ったもので、内容については確認不足だったと説明しました。

また、小泉氏は自身の関与を否定した上で「他の候補を非難するような意図はなかったと聞いている」と釈明しています。

――引き続き総裁選には出続けられる

小泉農水相

「緊張感を持って、二度とこういうことが起こらないようにしっかりと最後まで臨みたいと思います」

■「言っていることとやっていることが逆と…」身内からは厳しい声

ただ、自民党は総裁選の告示前にSNSで“デマや誹謗（ひぼう）中傷に対しては必要に応じて法的措置をとる”という姿勢を示していました。

総裁選を取り仕切る逢沢選挙管理委員長は…

逢沢選挙管理委員長

「感情をあおって対立を盛り上がらせるような、それは適切なことではない。各陣営とも矜持（きょうじ）を持って、しっかりと選挙に臨んでいただきたい」

小泉氏が“党内の一致結束”を訴える一方、明らかになった陣営の不適切なコメント依頼。身内からは厳しい声が上がっています。

小泉陣営幹部

「進次郎さんのクリーンなイメージが崩れてしまう」

小泉陣営関係者

「党の結束を訴えながら他候補を中傷していたのは、言っていることとやっていることが逆と捉えられてしまう」

野党は…

国民民主党 榛葉幹事長

「この国の総理大臣になる可能性があるんだから、このステマの問題はそう軽くない。透明性と説明責任が欠如した中で行われていたとすると、これじゃやっぱ心配だね」

今回の問題はどう影響するのでしょうか。自民党総裁選の投開票は来月4日です。