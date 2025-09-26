【ソウル＝藤原聖大】韓国国会は２６日、検察庁を廃止する政府組織法改正案を左派系与党「共に民主党」などの賛成多数で可決した。

１９４８年の大韓民国政府樹立時に設立されて以降、歴代の大統領経験者を捜査し、政治に絶大な影響を及ぼしてきた検察庁は幕を閉じる。

「共に民主党」が支える李在明（イジェミョン）大統領は、６月３日の大統領選前に検察から計８事件で起訴され、政治生命の危機に直面した。「共に民主党」の鄭清来（チョンチョンレ）代表は２６日、「検察の暴力的な権力はもう振り回すことが出来なくなる」と述べた。保守系野党「国民の力」は、李政権による「私的報復だ」「司法体系を揺るがす試みだ」と強く反発した。

改正案によると起訴権を持つ公訴庁と捜査権を持つ重大犯罪捜査庁（重捜庁）を新設する。公訴庁は法務省、重捜庁は災害対策や警察を管轄する行政安全省の傘下に置く。権限を分割することで、独立組織として特定の政治家の訴追をしにくくさせる狙いだ。

韓国では、政権交代の度に検察が旧政権の不正を暴き、新政権に恩を売ることで強大な権力を維持してきた。２００３年に発足した左派、盧武鉉（ノムヒョン）政権は検察改革に乗り出そうとしたが、検察の抵抗を受けて頓挫した。盧氏は検察の捜査を受け、大統領退任後の０９年に自殺したこともあり、左派にとって検察解体は悲願だった。

検察庁の権限は左派、文在寅（ムンジェイン）政権下の２１年１月、一部縮小され、政府高官や国会議員らを捜査する組織「高位公職者犯罪捜査庁（公捜庁）」が発足していた。重捜庁は腐敗や選挙など主要犯罪の捜査権を持つとされ、公捜庁とのすみ分けが曖昧だとの指摘がある。

一部の学者からは、検察庁は「憲法上の機関」であり、廃止は違憲との見方も示されている。与党が数の力で法秩序の中枢機能を弱体化させたことにより、政治対立は一層激化している。