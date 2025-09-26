近年アメリカで爆発的な人気を誇り、日本でも話題のラケットスポーツ「ピックルボール」の国内最大級の大会「企業対抗ピックルボール&BIZCUP in 日比谷」（25〜26日）が、東京・千代田区の東京ミッドタウン日比谷9階で開催された。

スポーツを通じた交流やウェルビーイングの向上を目的に開催されている&BIZCUPは、これまで、都内4か所（日比谷含む）で行われ、今大会は2日間で計16チーム、約100人のオフィスワーカーらが参加。今後は10月に日本橋、11月には八重洲での開催が予定されている。

イベントを開催した三井不動産は、リモートワークなど多様な働き方が進む社会だからこそ、“リアル”の場でのつながりや交流が求められているとし、「企業対抗形式にすることで、みんなが企業への帰属意識を高めながら、チームの一体感を作ってピックルボールをやっていく、そんな場にできたら」と説明した。

アメリカ発祥のピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンの要素を組み合わせたラケットスポーツ。老若男女が楽しむことができ、競技人口は約1,360万人に及ぶ。2021年にはピックルボールのメジャーリーグ「MLP」が発足し、今季から日本人初のメジャーリーガーとして元ソフトテニス日本代表の船水雄太が参戦している。

