夫以外の男性が気になる…。不倫を避けるために「したいこと」
結婚生活にマンネリを感じ始めて、夫のことを男性として見れなくなる、夫以外の男性に惹かれるといったこともあるでしょう。
でも、そんな気持ちに流されて不倫関係に陥るのは避けたいもの。
そこで今回は、不倫を避けるために「したいこと」を紹介します。
なるべく夫以外の男性と関わらないようにする
夫以外の男性に惹かれそうだと自覚しているなら、なるべく夫以外の男性と関わらないようにしましょう。
特に注意したいのが、夫以外の男性とお酒を飲まないようにすることで、酔って自制心が効かなくなって不倫関係に陥るというケースは少なくありません。
趣味や習い事を始める
夫のことを男性として見れなくなる、夫以外の男性に惹かれるという状況に陥ったら、退屈で余計なことを考えてしまう時間を趣味や習い事の時間にしてしまいましょう。
まずは家庭菜園やアクセサリー作り、オンラインでの語学学習など、自宅でできるものが特におすすめ。
もし外出してということであれば、夫や友人と一緒に始めたり、あまり他の男性のいないものにしたりすることもポイントです。
愛情を注げる何かを見つける
不倫願望が出てくるということは、夫以外の何かに愛情を注ぎたい気持ちが出てきている証拠でもあります。
なので、愛情を注げる何かを見つけるのは有効な手段と言えるでしょう。
例えば、趣味を兼ねて家庭菜園を始めて植物に愛情を注いでもいいですし、ペットを新たに飼ってそのペットに愛情を注ぐのもおすすめ。
愛情を注げる何かができると、自然と不倫願望も孤独感も薄れていくはずです。
結婚生活にマンネリを感じてきたり、不倫願望みたいなものを少しでも自覚したりしたなら、ぜひ今回紹介した内容をヒントに夫以外の男性に目を向けないことを意識してみてくださいね。
