実は脈ナシ？男性が“本命じゃない女性”にだけ見せる「態度」
恋愛で一番気になるのは、相手にとって自分が本命かどうかでしょう。そのため好きな男性の態度に一喜一憂するものですが、実は男性には本命じゃない女性にだけ見せる“リアルな態度”があるんです。そこで今回は、その代表的パターンを紹介します。
連絡が必要最低限で終わる
男性は本命女性には「おはよう」「おやすみ」など小さな一言でもつなぎたいと思うもの。でも、本命じゃない女性には、連絡は必要な時だけで、しかも要件のみ。スタンプや既読スルーが増えるなら、それは脈が薄いサインかもしれません。
プライベートを一切共有しない
本命の女性には、自分の休日の過ごし方や友人関係などを自然にシェアする男性が多いです。逆に、話題がいつも仕事や無難な雑談ばかりでプライベートに触れてこないなら、距離を置かれている可能性大。「秘密主義」ではなく「本命じゃないから深く関わらない」という態度なのでしょう。
あなたとの予定を優先してくれない
本命の女性なら、たとえ忙しくても時間を作ろうとするのが男性心理。逆に「今度ね」「タイミング合えば」など曖昧な返事をするのは、あなたの優先順位が低い証拠です。予定を後回しにされることが続くなら、残念ながら本命扱いではないかもしれません。
男性の本命度は“態度”に表れるもの。もし意中の男性の態度が今回挙げた内容に当てはまるなら、執着するより、自分を大切にしてくれる男性に目を向ける方が、幸せな恋への近道ですよ。
