相思相愛だよね？ 男が「完全に惚れた女性」に見せる行動
男性とお互いに信頼し合う関係を築くためには、お互いに気兼ねなく自分の素を見せることができるかが１つの指標となります。そこで今回は、男性が「完全に気を許した女性」に見せる行動を紹介。本命の男性と信頼関係を築けているかの参考にしてみてください。
｜カッコ悪いところを見せる
女性に気を許した男性は、ちょっと情けない話を打ち明けてきたり、かなりダサい姿を見せたりするようになります。実は男性も心の底ではカッコ悪いところを見せてもOKな本命彼女を欲しているもの。「どんなにカッコ悪いことしても、この子なら俺のことを嫌ったりしないだろう」という安心感を与えましょう。
｜家族の話をする
会話中に家族の話題を出すことは誰にでもするものではありません。信頼しているからこそ話題に上るのです。男性が自分の家族の話や、子ども時代の話をしてくれるようになったら、あなたへの信頼度が高い証拠と言えます。
｜あまり気を遣わなくなる
だんだん気の許せる関係になってくると、男性はあまり気を遣わないようになるため、扱いが雑になったように感じることも…。例えば、会話が途切れたとき、以前だったら男性から話題を振ってくれたのに、そのままスルーということも。でも、それは男性にとってあなたが気を許せる女性という証です。
｜LINEよりも電話が増える
多くの男性は気の許せる女性にはLINEよりも電話で連絡を取ろうとします。LINEの途中で「通話にしない？」と言われることが多ければ、あなたに気を許している証拠でしょう。
男性が「完全に気を許した女性」にすることを紹介しましたが、本命の男性に当てはまりましたか？ その場合、かなり信頼されている証拠なので、関係をさらに深めていきましょうね。
🌼【男性心理】男が大好きな女性と「両想いを確信」する瞬間とは