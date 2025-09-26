大丸梅田店、551蓬莱（イートイン）など終了 大規模リニューアル情報【ショップ移転・終了一覧／9・23時点】
大丸梅田店（大阪市北区）は、26日までに公式サイトを通じ、ビルの大規模リニューアルに伴う「ショップ／サービスの移転、終了について」掲出した。
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
大阪駅前・サウスゲートビルディングの工事に伴い、大丸梅田店は2026年4月から、地2階から9階の運営となる。10階から15階は、新たに「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」が入る。
「これに伴い、一部ショップ・サービスは移転、終了いたします」とし、9月23日時点の情報を明示。「今後、記載のないショップ／サービスについても予告なく追加更新する場合がございます」としている。
■ショップ移転 店名／営業終了日／移転後のフロア／移転後の営業開始日
地1階 東
神宗／10月13日（月・祝）／地1階 西／10月15日（水）※10月14日（火）は休業
うなぎ じん田／10月13日（月・祝）／地1階 東／10月15日（水）※10月14日（火）は休業
WithGreen ／11月3日（月・祝）／地1階 東／2026年4月頃
7階
23区L／8月31日（日）／6階 23区／9月1日（月）
アンタイトルL／8月31日（日）／6階 アンタイトル／9月1日（月）
JプレスL／9月28日（日）／6階 Jプレス／9月29日（月）
インディヴィL／9月28日（日）／6階 インディヴィ／9月29日（月）
コムサコンフォート／10月13日（月・祝）／7階 コムサステージ／10月14日（火）
レリアンプラスハウス／10月13日（月・祝）／7階 レリアン／10月14日（火）
※Lサイズブランドについては、移転先ショップ内での一部取り扱いとなる
10階
ランドセル ※2027年度入学ランドセル承りはいたしません。／12月21日（日）／7階／12月22日（月）※2026年2月下旬営業終了
ミキハウス／12月21日（日）／5階／12月22日（月）
12階
ナチュレサプリメント／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
■サービス移転 サービス名／営業終了日／移転後のフロア／移転後の営業開始日
地2階
サービスセンター／8月31日（日）／3階／9月1日（月）※カスタマーサービス内へ移転
10階
友の会／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
大丸松坂屋カードカウンター／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
お客様相談室／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
ベビーサロン／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
12階
ギフト商品券／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
引出物・ブライダルサークル／10月14日（火）／7階／10月15日（水）※ギフト商品券内に移転、引出物は予約のみとなる
■ショップ終了 以下の日をもって終了
地1階 西
清閑院／9月23日（火・祝）
不室屋／9月23日（火・祝）
篠矢茶舗／9月23日（火・祝）
地1階 東
ボストン／8月31日（日）
串乃家／9月30日（火）
551蓬莱（イートイン）／10月13日（月・祝）
かに家／10月13日（月・祝）
4階
ウィッグユキ／8月31日（日）
オゥバニスター／10月13日（月・祝）
5階
THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA／10月13日（月・祝）
TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025／10月13日（月・祝）
6階
アイフラッシュ／10月19日（日）
7階
アドーア／8月26日（火）
ヨーガンレール／8月31日（日）
婦人フォーマルウエア（東京ソワール、イギン）／9月23日（火・祝）
ユキコハナイ／9月23日（火・祝）
ファルコネーリ／10月13日（月・祝）
ヒロコビスグランデ／10月13日（月・祝）
8階
キャロウェイ／8月21日（木）
ダンスウィズドラゴン／8月31日（日）
PXG／8月31日（日）
オーダーワイシャツ／10月31日（金）※オーダーワイシャツの承りは9月30日（火）まで
9階
Jリンドバーグ／8月31日（日）
ミシン工房（メンズ）／9月30日（火）
クイーンズウェイ／10月19日（日）
10階
プチバトー／11月24日（月・振休）
アンファン／12月1日（月）
スペックス／12月1日（月）
メゾピアノ／12月21日（日）
メゾピアノジュニア／12月21日（日）
ポンポネットジュニア／12月21日（日）
クレードスコープ／12月21日（日）
エックスガール ステージス／12月21日（日）
エクストララージ キッズ／12月21日（日）
ワンダーアパートメント／12月21日（日）
ファミリア／12月21日（日）
ワコール（マタニティ／キッズ＆ジュニア）／12月21日（日）
赤ちゃんの城／12月21日（日）
ポロ ラルフ ローレン／12月21日（日）
ストッケ＆バガブー／12月21日（日）
ブロッサム39／12月21日（日）
べべクローゼット／12月21日（日）
ブランシェス／12月21日（日）
アンパンマンキッズコレクション／12月21日（日）
むーのんのん／12月21日（日）
スケーターキャラクターグッズコレクション／12月21日（日）
スケーターバーガーコンクス／12月21日（日）
11階
伊太利屋／9月24日（水）
ながもち屋／10月31日（金）
長沼静きものひととき／10月31日（金）
旬庵／10月31日（金）
風水改運中心／10月31日（金）
線香／10月31日（金）
JTBトラベルサロン／10月31日（金）
12階
オブ・コスメティックス／10月14日（火）
ハウスオブローゼ／10月14日（火）
生活の木／10月14日（火）
エンハーブ／10月14日（火）
フェイラー／10月14日（火）
ウチノバス＆リラクゼーション／10月14日（火）
パジャマ・エプロン／10月14日（火）
エアウィーヴ／10月14日（火）
テンピュール／10月14日（火）
西川スリープナビ／10月14日（火）
エクスジェル シーティングラボ／10月14日（火）
ドゥ・セー／10月14日（火）
飛行船スタイル／10月14日（火）
アミブルージュ／10月14日（火）
ル・クルーゼ／10月14日（火）
Ki・cocoro キゴコロ／10月14日（火）
ドゥシュール／10月14日（火）
ハートフルクローバー／10月14日（火）
P2ドッグ＆キャット／10月14日（火）
13階
フォンテーヌ／10月14日（火）
メゾン ドゥ コンテス／12月28日（日）
14階
コリアンビストロ ソー／10月27日（月）
馳走三昧／10月31日（金）
炭火焼グリル カキヤス／10月31日（金）
シンガポール・シーフード・リパブリック／10月31日（金）
トラットリア ラッフィナート／11月2日（日）
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
大阪駅前・サウスゲートビルディングの工事に伴い、大丸梅田店は2026年4月から、地2階から9階の運営となる。10階から15階は、新たに「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」が入る。
「これに伴い、一部ショップ・サービスは移転、終了いたします」とし、9月23日時点の情報を明示。「今後、記載のないショップ／サービスについても予告なく追加更新する場合がございます」としている。
地1階 東
神宗／10月13日（月・祝）／地1階 西／10月15日（水）※10月14日（火）は休業
うなぎ じん田／10月13日（月・祝）／地1階 東／10月15日（水）※10月14日（火）は休業
WithGreen ／11月3日（月・祝）／地1階 東／2026年4月頃
7階
23区L／8月31日（日）／6階 23区／9月1日（月）
アンタイトルL／8月31日（日）／6階 アンタイトル／9月1日（月）
JプレスL／9月28日（日）／6階 Jプレス／9月29日（月）
インディヴィL／9月28日（日）／6階 インディヴィ／9月29日（月）
コムサコンフォート／10月13日（月・祝）／7階 コムサステージ／10月14日（火）
レリアンプラスハウス／10月13日（月・祝）／7階 レリアン／10月14日（火）
※Lサイズブランドについては、移転先ショップ内での一部取り扱いとなる
10階
ランドセル ※2027年度入学ランドセル承りはいたしません。／12月21日（日）／7階／12月22日（月）※2026年2月下旬営業終了
ミキハウス／12月21日（日）／5階／12月22日（月）
12階
ナチュレサプリメント／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
■サービス移転 サービス名／営業終了日／移転後のフロア／移転後の営業開始日
地2階
サービスセンター／8月31日（日）／3階／9月1日（月）※カスタマーサービス内へ移転
10階
友の会／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
大丸松坂屋カードカウンター／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
お客様相談室／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
ベビーサロン／12月21日（日）／7階／12月22日（月）
12階
ギフト商品券／10月14日（火）／7階／10月15日（水）
引出物・ブライダルサークル／10月14日（火）／7階／10月15日（水）※ギフト商品券内に移転、引出物は予約のみとなる
■ショップ終了 以下の日をもって終了
地1階 西
清閑院／9月23日（火・祝）
不室屋／9月23日（火・祝）
篠矢茶舗／9月23日（火・祝）
地1階 東
ボストン／8月31日（日）
串乃家／9月30日（火）
551蓬莱（イートイン）／10月13日（月・祝）
かに家／10月13日（月・祝）
4階
ウィッグユキ／8月31日（日）
オゥバニスター／10月13日（月・祝）
5階
THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA／10月13日（月・祝）
TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025／10月13日（月・祝）
6階
アイフラッシュ／10月19日（日）
7階
アドーア／8月26日（火）
ヨーガンレール／8月31日（日）
婦人フォーマルウエア（東京ソワール、イギン）／9月23日（火・祝）
ユキコハナイ／9月23日（火・祝）
ファルコネーリ／10月13日（月・祝）
ヒロコビスグランデ／10月13日（月・祝）
8階
キャロウェイ／8月21日（木）
ダンスウィズドラゴン／8月31日（日）
PXG／8月31日（日）
オーダーワイシャツ／10月31日（金）※オーダーワイシャツの承りは9月30日（火）まで
9階
Jリンドバーグ／8月31日（日）
ミシン工房（メンズ）／9月30日（火）
クイーンズウェイ／10月19日（日）
10階
プチバトー／11月24日（月・振休）
アンファン／12月1日（月）
スペックス／12月1日（月）
メゾピアノ／12月21日（日）
メゾピアノジュニア／12月21日（日）
ポンポネットジュニア／12月21日（日）
クレードスコープ／12月21日（日）
エックスガール ステージス／12月21日（日）
エクストララージ キッズ／12月21日（日）
ワンダーアパートメント／12月21日（日）
ファミリア／12月21日（日）
ワコール（マタニティ／キッズ＆ジュニア）／12月21日（日）
赤ちゃんの城／12月21日（日）
ポロ ラルフ ローレン／12月21日（日）
ストッケ＆バガブー／12月21日（日）
ブロッサム39／12月21日（日）
べべクローゼット／12月21日（日）
ブランシェス／12月21日（日）
アンパンマンキッズコレクション／12月21日（日）
むーのんのん／12月21日（日）
スケーターキャラクターグッズコレクション／12月21日（日）
スケーターバーガーコンクス／12月21日（日）
11階
伊太利屋／9月24日（水）
ながもち屋／10月31日（金）
長沼静きものひととき／10月31日（金）
旬庵／10月31日（金）
風水改運中心／10月31日（金）
線香／10月31日（金）
JTBトラベルサロン／10月31日（金）
12階
オブ・コスメティックス／10月14日（火）
ハウスオブローゼ／10月14日（火）
生活の木／10月14日（火）
エンハーブ／10月14日（火）
フェイラー／10月14日（火）
ウチノバス＆リラクゼーション／10月14日（火）
パジャマ・エプロン／10月14日（火）
エアウィーヴ／10月14日（火）
テンピュール／10月14日（火）
西川スリープナビ／10月14日（火）
エクスジェル シーティングラボ／10月14日（火）
ドゥ・セー／10月14日（火）
飛行船スタイル／10月14日（火）
アミブルージュ／10月14日（火）
ル・クルーゼ／10月14日（火）
Ki・cocoro キゴコロ／10月14日（火）
ドゥシュール／10月14日（火）
ハートフルクローバー／10月14日（火）
P2ドッグ＆キャット／10月14日（火）
13階
フォンテーヌ／10月14日（火）
メゾン ドゥ コンテス／12月28日（日）
14階
コリアンビストロ ソー／10月27日（月）
馳走三昧／10月31日（金）
炭火焼グリル カキヤス／10月31日（金）
シンガポール・シーフード・リパブリック／10月31日（金）
トラットリア ラッフィナート／11月2日（日）