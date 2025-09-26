Vtuberモデルの制作を依頼した男子高校生。納品されたのは美少女アバター!?／失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました
『失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました』（二兎凛：原作、凛愛：漫画/秋田書店）第2回【全8回】
ずっと想いを寄せていた部活の先輩に彼氏が出来た事を知った姫村優希は、ショックの余り先輩も自分も元々好きだったVtuberになることを決意。貯金を叩いて機材を揃え、さらに自分のバーチャル肉体をデザインしてもらったら、なんとまさかの美少女3Dモデルで意図せず女の子になりきる事に!? 話題沸騰中のVtuberラブコメ『失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました』をお楽しみください。
