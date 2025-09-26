大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが26日（金）、リーグ開幕直前企画を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回の特別企画は、JR大阪駅直結の商業施設・KITTE大阪の1階アトリウム広場にて大阪Ｂのグッズ販売や展示企画を行うもの。

10月3日（金）～10月5日（日）の11:00～20:00（※最終日10月5日（日）は17:00終了）の期間内で、応援タオル、ハンドタオル、背番号キーホルダー、パピネスぬいぐるみなどを販売する『大阪ブルテオン LIMITED STORE』を設置、そして2025-26シーズンのユニフォームや等身大パネルが展示される。

また、税込2,500円以上のグッズを購入のうえ、KITTE大阪公式インスタグラムをフォローし、本イベントを告知する投稿画面を提示した方には、各日先着300名で大阪Ｂのミニステッカー（非売品）を1枚プレゼントするとしている。

さらに特別企画として、10月3日（金）18:30～19:30の間には大阪ＢのOB選手によるグッズ店舗応援も。そして10月4日（土）と5日（日）の2日間（10:40～、12:40～、15:40～、16:40～）は公式マスコットのパピネスが登場する。

SVリーグ開幕直前、試合観戦に向けてKITTE大阪へ足を運んでみてはいかがだろうか。