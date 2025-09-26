プロレス団体のマリーゴールドは２６日、１０月２６日の両国国技館大会にＷＷＥのイヨ・スカイ（紫雷イオ、３５）が参戦することを電撃発表した。“アイコン”こと岩谷麻優（３２）とのシングルマッチを行うことが決定し、団体の公式Ｘ（旧ツイッター）でイヨのコメント動画が投稿され、「ＷＷＥスーパースター、イヨ・スカイです。岩谷麻優、あなたと私の交わることのなかったこの数年間、お互いが歩いてきた道がどれだけ素晴らしいものだったのか、リングの上で語り尽くしましょう。１０・２６両国国技館大会、正式に決定です」と語った。

両者のシングル対決は、古巣スターダムでの１８年４月の後楽園ホール大会以来７年半ぶり８度目となる。イヨはＷＷＥ女子王者として、今年４月「レッスルマニア」で防衛を果たす快挙を成し遂げた。岩谷は今年５月に新天地のマリーゴールドに入団し、スーパーフライ級王座を戴冠している。

岩谷は自身のＸで団体の発表ポストを引用して「えぇえええ！！！！！！ Ｘで両国のカード知るの！？ びっくりした！！！！ まさかの、イヨさんと！ シングルマッチ！ 嬉しい！！」と驚きを表し、「びっくりしてあんま実感ない！ けど現実か！ 楽しみ。七年半ぶり。長かった」と、感慨を込めた。

また、ロッシー小川代表も自身のＸを更新し「ついに発表しました今年度最高のカードが実現します。７年半の時を経て、ＩＣＯＮとＧｅｎｉｕｓ ｏｆ Ｓｋｙに君臨する壮大な運命の対決。かつて何度も後楽園ホールで魅せてきましたが、今回の舞台は両国国技館。私的には感無量ですが、この素晴らしさを多くのプロレスファンに伝えたい。是非、両国にご来場ください」と呼びかけた。