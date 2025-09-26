SKY-HIが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲「At The Last」の新たな映像を公開した。

「At The Last」は今年リリース予定のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾作品。国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作され、夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

今回公開された映像は、『THE LAST PIECE』における参加者たちの成長過程での苦悩や喜び、仲間との絆、そしてその歩みを誰よりも近くで見守り、真摯に向き合うSKY-HIの姿を映し出し、オーディションの軌跡を凝縮した映像となっている。

https://youtu.be/pbZ6Rn0qUfA

New Single「At The Last」

発売日 : 2025年6月27日(金)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast

『THE LAST PIECE』関連情報 ◾︎「THE LAST PIECE」本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）

https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfS5awYtn6Eo_gmRySOnKv2&feature=shared 「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official

「THE LAST PIECE」 X（旧Twitter） : https://x.com/THELASTPIECE_X

「THE LAST PIECE」 Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/

「THE LAST PIECE」 TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official