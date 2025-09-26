◆パ・リーグ 楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル）

優勝マジック「２」としていたソフトバンクは、楽天に逆転勝利。２位・日本ハムも勝利したため、連覇へのマジックは「１」となった。ソフトバンクが勝利すれば、２７日にも優勝が決定する。

先発・上沢は初回、４番・ボイトの左前適時打で先制を許すと、続く浅村にも、通算３５０二塁打目となる中堅フェンス直撃の適時二塁打で２点目を与えた。２回にも１死一、三塁から左犠飛で追加点を許し、２回までに３点を献上した。だが、５〜７回は３者凡退と完璧に修正。７回７安打３失点で自己最多タイの１２勝目をマークした。

首位を走るタカ打線が、リリーフ陣に襲いかかった。先発・古謝を前に５回まで３安打無得点と沈黙。それでも、０―３の６回１死一塁で、柳町が２番手・宋家豪から５号２ランを放ち、１点差に迫ると、７回には近藤が３番手・西垣から中堅フェンス直撃の適時三塁打で試合をふりだしに戻した。１死三塁とチャンスは続き、栗原の右翼線への適時二塁打で勝ち越しに成功した。

８回は、松本裕がゼロでつなぎ、９回は杉山がリーグトップタイの２９セーブ目。盤石な救援陣が無失点に抑えて、試合を締めくくった。