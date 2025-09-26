短すぎずちょうどイイ！【40・50代】楽ちんにこなれる「ショートボブ」最強かも♡

大人世代から多くの支持を集めるショートボブ。短すぎない長さと自然な丸みで、おしゃれな雰囲気を引き出せます。髪質や骨格を活かしながら、こなれ感をプラスできるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今チェックしたいショートボブをご紹介します。

暗髪でさりげなく小顔見え

暗めの髪色に、自然なくびれをつけたショートボブ。耳が少しだけのぞくくらいの絶妙なバランスで、すっきり見せつつナチュラルにまとめています。派手さはないけれど、シルエットそのものが洗練されているため、大人のこなれた雰囲気を引き立てられそうです。

くすみグレージュで透明感をプラス

前上がりラインで顔まわりをすっきり見せるショートボブ。シンプルなカットながらも、さらっとツヤの出る質感を活かして、上品に整えられています。くすみ感のあるグレージュカラーを合わせることで、透明感が増して大人っぽさもアップ。きれいめからカジュアルまで、幅広くなじみやすいのも嬉しいポイント。

メリハリを効かせた、ショートグラデーションボブ

続いてご紹介するのは、まとまりやすいショートグラデーションボブ。襟足に段をつけつつタイトに締めることで、頭の形が綺麗に見え、全体にメリハリが生まれます。伸びてもシルエットが崩れにくく、扱いやすさも兼ね備えているのがポイント。自然なこなれ感を楽しめるスタイルです。

クセを味方にした、耳かけミニボブ

ショートボブと並んで人気のあるミニボブも注目したいスタイル。短めのレングスで首元がすっきり見え、軽やかな印象を与えてくれます。クセ毛を活かした動きが自然なニュアンスになり、耳かけアレンジとも好相性。ラフさと品の両方を叶えてくれそうな、大人の雰囲気漂うスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@miiika241様、@amimotoki様、@ofuke_akifumi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里