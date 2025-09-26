◇パ・リーグ ソフトバンク4―3楽天（2025年9月26日 楽天モバイル）

ソフトバンクが逆転で接戦に勝利し3連勝。プロ野球2位タイとなる23度目、昨年に続くリーグ制覇へマジック1とした。

5回まで0―3と苦しい展開が続く中、6回に柳町達外野手（28）が反撃ののろしを上げるキャリアハイとなる5号2ラン、1点を追う7回には1死一塁から近藤健介外野手（33）が中堅フェンス直撃の同点三塁打、続く栗原陵矢内野手（29）が勝ち越しの二塁打。日本ハムも西武に逆転勝利を飾ったため優勝マジックは1つ減らして「1」とした。

今季22度目の先発マウンドに上がった上沢は、序盤に3点を失う苦しい立ち上がりとなったが、3回以降は持ち直し、結局7回まで投げ切り98球7安打8奪三振3失点の力投。今季12勝目（6敗）を挙げた。8回は松本裕が得点を許さず。最後は守護神・杉山がキッチリ締め29セーブ目を挙げた。

これで9連戦4連敗スタートから3連勝。27日から敵地・ベルーナドームで西武と2連戦（午後6時開始予定）となる。先発投手は有原。4連勝で巨人の39度に次ぎ、西武に並ぶ23度目のリーグ制覇を決める。

▼近藤 （7回同点三塁打）打ったのはフォークです。達(柳町)のホームランからいい流れになり、何とかここで追いつきたいと思いました。しっかり自分のスイングができたと思います。

▼栗原 （7回勝ち越し二塁打）打ったのはフォークです。いい流れの中で思い切っていくことができました。上沢さんが踏ん張っている中で、勝ち越しとなるタイムリーになって良かったです。何とか勝ちにつなげられるように、もうあとはそれだけです。

▼上沢 早い回に先制を許してしまいましたが、3回以降は粘り強く投げることができたと思います。野手の方が逆転してくれた7回は命懸けで投げました。