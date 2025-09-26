◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-3 楽天（26日、楽天モバイルパーク）

優勝へマジックナンバー「2」で試合に臨んだソフトバンクは、終盤に逆転し勝利を飾りました。

2位日本ハムの試合結果によってはリーグ優勝を決める可能性のあるこの日、先発を託されたのは8月から負けなしと安定したピッチングを続けている上沢直之投手。しかし、初回に2アウト3塁から4番・ボイト選手にタイムリーを浴び先制点を奪われました。続く浅村栄斗選手にもタイムリー2ベースを打たれ、初回に2点を失います。

上沢投手は続く2回にも中島大輔選手に犠牲フライを放たれ追加点を献上。序盤から3点のリードを許します。

一方の打線は楽天先発・古謝樹投手から得点できず、前半5回をビハインドのまま終えます。しかし6回、ヒットで出塁した栗原陵矢選手を1塁に置き、柳町達選手が楽天2番手・宋家豪投手の3球目を捉え、打球はバックスクリーンへ。2ランホームランで1点差に迫ります。

さらに7回、先頭の川瀬晃選手が四球で出塁すると、近藤健介選手がタイムリー3ベースを放ち同点に。栗原陵矢選手もタイムリー2ベースで続き、楽天のリリーフ陣を攻略しこの回2得点で逆転に成功しました。

投手陣は上沢投手が序盤以降持ち直し、7回3失点と先発の役割を果たしました。1点リードとなった8回は松本裕樹投手、9回は杉山一樹が無失点で抑え、リードを守り切って勝利しました。

この日は2位日本ハムが勝利したため、ソフトバンクは優勝へのマジックを「1」としています。