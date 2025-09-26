【27日（土）の天気】

広く晴れて行楽日和となるでしょう。沖縄・九州〜関東では真夏日のところがありそうです。

●西日本・沖縄

日差しの届くところが多いですが、九州を中心に不安定な空模様で急な雷雨となるところがあるでしょう。最高気温は那覇で33℃、鹿児島で32℃など、真夏日になるところがありそうです。

●東日本

関東では朝にかけて、にわか雨のところがありますが、日中は晴れるでしょう。26日（金）ほど気温は上がらないものの、最高気温は東京など28℃、岐阜、名古屋、熊谷は真夏日となる見込みです。

●北日本

秋晴れとなるでしょう。朝は26日（金）より冷えて、旭川、釧路で12℃、東北は17℃〜18℃のところが多くなりそうです。最高気温は福島は28℃、仙台、山形で27℃の見込みです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

28日（日）は西から雨が降り出し、29日（月）は広く雨が降るでしょう。その後も日ごとに天気が変わりそうです。28日（日）も真夏日になるところが多く、沖縄は30日（火）にかけて33℃が続きそうです。

●新潟〜名古屋

29日（月）は広く雨で、北陸では警報級の大雨となる恐れがあります。10月1日（水）は関東・東海で雨が降り、暑さが落ち着くでしょう。東京は最高気温24℃の予想です。

●旭川〜福島28日（日）は次第に雲が増えますが、天気の崩れはなさそうです。29日（月）は雨の降るところが多いでしょう。気温は平年より高い日がほとんどで、東北では来週にかけても25℃以上の夏日となりそうです。