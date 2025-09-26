Snow Man岩本照、主演ドラマ『恋する警護24時』続編決定に驚き「まさかシーズン2のお話が来るとは」

9月25日放送の文化放送『不二家 presents Snow Manの素のまんま』にて、Snow Man・岩本照が、テレビ朝日系の主演ドラマ『恋する警護24時』続編決定を聞いた際の心境などを語った。

放送内では、『恋する警護24時 season2』放送決定に触れたリスナーから送られた、「インタビューで、髪を切ったほうがいいか何度も確認したと話されていましたが、岩本くんご自身としては髪型を変えるのが惜しい気持ちだったのでしょうか？」といった質問メールを紹介。

これに対し、岩本は、「（シーズン）1で、結構やっぱみんな、キャストの皆さんもスタッフの皆さんもなんかすごい“楽しかった！”みたいな感じのテンションだったんですよ、終わりが」「またみんなと集まれたらいいなとは思ってたけど、まさかシーズン2のお話が来るとは思ってなかったんで」と心境を語った。

続けて、「絶賛、髪も伸ばしてましたし」「結べるぐらいあったし、結構長かったんだけど『髪切ってください』（と言われて）」「『いやでも時間経過あるんで、黒髪にしてアクションする時とか結ぶとかっていうのはどうですか？』『いやいや』みたいな」「そのラリーはしました。4（ラリー）はしてるね。1日で終わってない」と、役のビジュアルに関する話し合いを回想。

さらに、「で、まあまあまあ、そりゃそうですよねってとこで切りまして」と、最終的には髪を切ることになったとも明かしていた。