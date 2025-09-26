9月26日、矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】「もはや家族」手島らと新年会を行った際の写真も公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、手島優と笑顔でピースしている自撮りショットを公開しつつ、「久しぶりにてじさんに会えて嬉しかった日」とコメント。

続けて、「子供達が元気過ぎてゆっくり喋れなかったけど、 誕生日はまた今度ゆっくりするんだ」「だからこの日もまだ直接おめでとう言ってないw」と、8月に誕生日を迎えた手島への祝福が先延ばしになっていることを告白した。

また、「やぐてじチャンネル撮りたいなぁ。。。」と、2025年になってからは一度も更新ができていない手島との共同YouTubeチャンネルへの思いも明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「やぐてじ大好き！」「お二人とも素敵」「いつまでも可愛いのがすごい」「YouTubeずっと待ってますよー ！」「楽しみにしてます」などの声が寄せられている。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、3歳の次男の母として子育てに奮闘中だ。

今回の投稿で触れていた通り、手島とは共同のYouTubeチャンネルを持つなど親交が深く、今年1月の投稿では、「もはや家族の てじーとゆしんと新年会」「この2人に会うと本当に元気になれる！！」と、大切な存在であることを写真と共に明かしていた。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより