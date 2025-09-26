28日に告示される加賀市長選挙。これまで現職と新人の2人が立候補を表明し、告示前から火花を散らす展開となっています。

石川県の最南端に位置する加賀市。3つの温泉郷に代表される観光都市を二分する戦いが始まろうとしています。これまでに出馬を表明したのは現職と新人の2人。

4期目めざす現職「まだまだやらなきゃいけない」

現職 宮元陸 氏

「投資をすることで大きな経済効果がまたリターンされるわけだから、その路線は決して怯むことなく休むことなく続けていきたい。まだまだやらなきゃいけないことはいっぱいある」

現職の宮元陸（みやもと・りく）さん(68)。12年前に当時の現職との一騎打ちを制し、2期目と3期目は無投票当選、選挙戦となれば初当選した2013年以来12年ぶりとなります。

宮元陸連合後援会 吉田貴 副会長

「行動力が素晴らしい。思いついたらすぐに動く。負けてしまっては、逆に加賀市どうなるの？となる」

スローガンは「輝く未来を次代のために」。

4期目を見据え、

▽次の時代を生き抜くための教育改革のほか

▽デジタル化によるイノベーション・産業集積など、5つのビジョンを政策に掲げます。

現職 宮元陸 氏

「我々がやってきたことは志においても政策においても間違いないと思っているので、それを丁寧に皆さんに説明していく」市元教育長の新人「ボトムアップの政治に戻す」

新人 山田利明 氏

「今行われている施策の真逆のことをやってみたい。そしたら真逆の現象が起こるのではないか」

8月立候補を表明し、現職と対峙するのは山田利明（やまだ・としあき）さん(67)。

市の元教育長で、

▽毎月、タウンミーティングを開催するほか、

▽専門家の協力による加賀再生プロジェクトの実施を公約に掲げます。

山田利明後援会 畑幸男 会長

「正直者。約束を守る。そういうところは50年間の付き合いの中でしっかりわかる。（市の）頭を変えて、しっかりとした市民目線の市民ファーストの政治に戻す」

9月23日に市内で開いた総決起集会。

「CHANGE かが」をスローガンに掲げ、トップダウンの政治からボトムアップの政治への転換を訴えます。

新人 山田利明 氏

「団体・協会等の支援はほとんど受けておりませんので。私たちの訴えを聞いてもらって支援の輪を広げていく、それしかない」舌戦過熱…駅前の“未来型商業エリア”の今後も争点に

24日の公開討論会で相まみえた2人。冒頭では握手を交わしたものの、次の市政に向けた議論は次第に熱を帯びます。

現職 宮元陸 氏

「芽が少しずつ出ている。いよいよ産業集積の臨界点がようやく近づいてきた」

宮元さんは、民間企業による投資やドローン事業などを例に3期12年の実績をアピール。一方で、山田さんはこの12年間について「行政サービスの低下を招いた」と批判を強めます。

新人 山田利明 氏

「成果がどうなったのかわからない。あまりに矢継ぎ早に色んなことをやっているせいで市の職員がどんどん辞めていく」

そして焦点は加賀市が駅前での整備を進める未来型商業エリア、いわゆる「アウトレットモール構想」に。山田さんは、一度立ち止まって市民の声を反映した形で再検討すべきだと主張。

新人 山田利明 氏

「民意の確認は十分だと施策を行うのは拙速である。市場調査、人口が増える施策を十分にやりながら施策を慎重に慎重に打っていくのが大切」

これに対し宮元さんは、市民アンケートも実施し議会の同意も得ていると反論しました。

現職 宮元陸 氏

「いかに投資を呼び込むかで市の発展が基本的に決まる。今の発言で投資が損なわれる。開発会社との信頼関係を我々は構築してきたつもりだけど、今の発言によって投資が損なわれる可能性が出てきた。これは大変深刻な話だと私は思う」

12年ぶりの選挙戦となる公算が高まっている加賀市長選挙。28日告示を迎え、選挙戦となれば10月5日に投開票が行われます。

財政調整基金の減少は？3年半前知事選の影響なおも色濃く

市民の将来に備えるための「市の貯金」ともいえる財政調整基金も1つポイントです。

12年前は46億円あったこの財政調整基金の残高が約13億円（8月末現在・見込み）まで減ったことについて、新人 山田さんは「災害時など不測の事態に対応できないとして財政を健全化・透明化すべきだ」と訴えています。一方、現職の宮元さんは基金の減少は行政サービス向上のための先行投資で一時的なもので、「今の局面で基金を活用しないのは市民に向き合った市政運営と言えない」「市の財政は健全だ」と反論しています。

また前回の知事選で、現職の宮元さんは加賀市出身の山田修路さんではなく早々に馳知事の支援を表明し、今も知事に近い存在として知られています。一方、今回山田さんを擁立した市民グループは当初、前回の知事選で馳知事に敗れた山田修路さんに立候補を打診したという経緯もあります。

山田修路さん自身は市長選への出馬を固辞しましたが、知事選から3年半がたった今も加賀市内で禍根が残っているといえそうです。半年後に再び知事選が迫っていることを考えれば、今回の市長選はその前哨戦という見方もできるのではないでしょうか。