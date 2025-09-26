韓国の6人組ボーイズグループ P1Harmony（ピーワンハーモニー）が、グループ初となる英語ミニアルバム『EX』をリリースした。

タイトル曲「EX」は煌びやかなシンセポップをベースに、繊細なボーカルとエネルギッシュなラップが融合したアンセム的ナンバー。さらに同曲はグループ初のスペイン語バージョンでも制作され、グローバル展開を強く意識した一曲となっている。

本作は、P1Harmonyが継続的にパートナーシップを築いてきた、インディペンデントKPOPレーベル hello82がエグゼクティブプロデュース、リリース、ディストリビューションを担当。北米市場に特化して企画され、アルバムとツアーを同時に展開する独自の統合型プロジェクトとして制作されたもの。今回のサイクルでは、アルバムとツアーを組み合わせた新たな取り組みへと発展する。

楽曲にはメンバーのKEEHO、JIUNG、INTAK、JONGSEOBがクリエイティブプロデューサーとして参加し、P1Harmonyならではのセルフプロデュース力を発揮。収録曲には「Dancing Queen」「Stupid Brain」「Night of My Life」など、多彩なサウンドでジャンルの境界を越えるトラックが並んでいる。

P1Harmonyはアルバムリリースに合わせ、アメリカの人気番組『Good Morning America』に出演。「EX」を世界初披露した。さらに9月27日からは米 ニュージャージー州プルデンシャルセンターを皮切りに、過去最大規模となる北米アリーナツアー『P1ustage H: MOST WANTED』をスタートする。その後、10月24日のブラジル サンパウロ公演を皮切りに、アルゼンチン、ペルー、チリ、メキシコを回るラテンアメリカ単独ツアーも開催予定だ。

