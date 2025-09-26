俳優の吉高由里子さんは9月25日、自身のXを更新。エクステをつけた姿を披露し、そのかわいさが反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉高由里子さん公式Xより）

俳優の吉高由里子さんは9月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。エクステをつけて笑顔がはじける姿を披露しました。

【写真】吉高由里子のテンションが上がっている姿

「綺麗で、物凄く可愛いです」

吉高さんは「先日の　エクステンションつけたらテンション　yeah」とつづり、1枚の写真を載せています。エクステをつけてもらった際の姿を披露。テンションが上がったようで、満面の笑みと共に両手で楽しげなポーズを取っています。

さらに「切ったら長いのいいなって　長いと短いのがいいなって」ともつづり、当該ポストをした時はさまざまな思いを胸に抱え美容院へと向かっている最中だったようです。

コメントでは「マジで俺の理想の女性像です！」「ほんっっとうにかわいい」「この可愛さは国宝」「エクステつけたギャルい感じの吉高ちゃん最高です」「綺麗で、物凄く可愛いです」「写真の破壊力がスゴいwww」「エクステほんまにかわいい」「ポーズも笑顔もかわいいですね」と、絶賛の声が集まりました。

出演作やプライベートショットも公開

自身のXでは主に、出演した番組について宣伝投稿をする吉高さん。また他にも、手作りした料理のショットなども載せていて、プライベートな一面も見ることができます。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:鎌田 弘)