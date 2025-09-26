榮倉奈々、イタリアでの1日を明かす「まじヨーロッパで育ちましたって言われても気づかんw」「サイコー！」
俳優の榮倉奈々さんは9月26日、自身のInstagramを更新。かわいい自撮りショットなど、イタリアで過ごす1日を披露しました。
【写真】榮倉奈々の充実した1日の姿
コメントでは、「サイコー！！！！」「いつもナチュラルで自然体なナナちゃん可愛い」「素敵な景色とかわいい奈々ちゃん」「どの瞬間もひたすらにかわいいです」「どれも可愛くて素敵だけど最後とくに可愛い」「奈々ちゃんも萌え袖、きゃわ」「まじヨーロッパで育ちましたって言われても気づかんw」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「いつもナチュラルで自然体なナナちゃん可愛い」「イタリアでの1日」とイタリア語でつづり、写真を11枚載せている榮倉さん。街中を歩くおしゃれな姿や食べたパスタの写真など、海外を満喫する様子が伝わってきます。特に1枚目の自撮りショットでは、Tシャツにパンツスタイルというラフな姿を披露。榮倉さんの飾らない姿が魅力的です。
「ライブ配信でご覧いただけます」榮倉さんは今回、ファッションブランド・トッズの公式Instagramをメンションしていて、さらに25日の投稿でも「〈2026年春夏ウィメンズコレクション〉9/26(金)日本時間21時頃〜Instagramのライブ配信でご覧いただけます」と告知しているため、ファッションの仕事でイタリアへ向かったのかもしれません。気になる人は、ぜひ配信をチェックしてみてくださいね。
