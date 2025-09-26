タレント神田うの（50）が、26日放送のフジテレビ系「ウワサのお客様」（金曜後7・00）に出演し、因縁の高級ブランドバッグの鑑定を受けた。

ブランドもの大好きな神田は、番組の企画で、所有するブランドバッグを質店に持ち込み鑑定を受けた。その中にエルメスの人気バッグ「ケリー28」があった。クロコダイル革のレアなモデルで、1998年当時で約200万円だったという。「エルメスのパリでオーダーして。23、24歳で買ったかな」と振り返った。

しかしその後、世間を騒がせる事件の被害者になった。「これ、盗まれて、あの件で」。15年に元ベビーシッターの女性にブランド品や現金などを持ち出される窃盗被害に遭ったと明かしており、その中の盗品の一つだったという。

神田はバッグに「UNO」とアルファベットで刻印していた。それが不幸中の幸いだったのか、質屋にあったといい、「（買い）戻せたの」と明かした。

そうした運命をたどったバッグだったが、鑑定金額は110万円。価格を聞いた神田は「なるほど、はい」と受け止めた。購入時にあったはずのストラップも盗まれてしまったという。ストラップ付きでプラス20万円との査定を受けると、「おお、ストラップで…」と驚いていた。