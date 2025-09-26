「園田チャレンジカップ」（２６日、園田）

２番人気のロレンツォが向正面で８番手からスパートして突き抜け、ＪＲＡ３勝クラスから転入２戦目で重賞初勝利を挙げた。２着は４番人気のミスズグランドオーが４角先頭で粘り込み、３着には１番人気のオマツリオトコが大外を伸びて続いた。

高知から遠征のロレンツォが持ち味の末脚をさく裂させた。「ＪＲＡで上がり最速の競馬を続けていたし、その通りの走りができた。オープン馬相手の速いペースにも対応できた」と田中守師。転入から連勝での重賞初制覇に満足した。

道中は後方８番手で待機して脚をためた。「中央でもいつも後ろから上がり最速のレースをしていた。３角を回る時には前を捕まえられると思った。４角で外に張るところを見せたが、直線に向いてからは勢いが違った」と赤岡修。この日も上がり最速タイのスピードを発揮した。

このレースに田中守厩舎は３頭出しで、ルコルセールが４着、イモータルスモークも５着。「３頭とも入着できて良かった」と指揮官は満面の笑みをたたえた。次走も再び園田での兵庫ゴールドカップ（１０月１７日）を視野に入れる。「今回の３頭とも出走できればいいが」と次戦では自厩舎での上位独占をもくろむ。