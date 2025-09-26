Y2Kスタイルからあざと可愛いコーデまで♡ イマドキ女子が「この秋着たいニット」をご紹介！

そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerの中林奈々さん、土田小雪さん、渡邉菜ノ葉さんの3人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。人気Kブランドのニットや、あざと肌見せテクなどをご紹介！秋コーデの参考にしてね♡

LOVE BUZZ ITEM vol.44 THEME：『秋のニットコーデ』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡ そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な3人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。

Check! Ray♥Influencer・土田小雪 海外トレンドに敏感なミス青山2024ファイナリスト。 Instagram：@koyuki_tsuchida 肌見せで抜け感プラスなKブランドニット 「ピタッとしたシルエットできゃしゃ見えするニットは、今大人気のブランド『GLOWNY』で購入。 リボンや肩出しの肌見せでガーリー要素を入れつつ、ヴィンテージライクなバッグで少しカジュアルダウンさせたのがコーデのポイントです！」

Check! Ray♥Influencer・渡邉菜ノ葉 モデル兼現役看護師の高身長ガール♡ Instagram：@nanoha__203 パステルニットと辛口小物のY2Kスタイル 「儚げな水色のニットにハンチング帽やレザーブーツをあわせたギャルみコーデ。帽子とブーツの色みをブラウンで統一して、ニットが主役になるようにしました。 ふわふわなシャギー素材でボリューミーなのがお気に入り♡」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。 一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。 応募はこちらから♡ ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

渡邉 菜ノ葉(なっぱ)

土田 小雪