Y2Kスタイルからあざと可愛いコーデまで♡ イマドキ女子が「この秋着たいニット」をご紹介！
そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerの中林奈々さん、土田小雪さん、渡邉菜ノ葉さんの3人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。人気Kブランドのニットや、あざと肌見せテクなどをご紹介！秋コーデの参考にしてね♡
LOVE BUZZ ITEM vol.44
THEME：『秋のニットコーデ』
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡
そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な3人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。
Check! Ray♥Influencer・中林奈々
オトナガーリーコーデが得意♡ 乃木坂46オタクなアパレルプレス。
ふわふわシャギーのあざとモテコーデ
「キャミソールとボレロがセットのニット。ボレロは肩から落としてあざとく肌見せさせるのが着こなしのポイント♡
ボリュームのあるニットなので、落ち着いたトーンのスカートとブーツで、コーデが締まるようにしました」
Check! Ray♥Influencer・土田小雪
海外トレンドに敏感なミス青山2024ファイナリスト。
肌見せで抜け感プラスなKブランドニット
「ピタッとしたシルエットできゃしゃ見えするニットは、今大人気のブランド『GLOWNY』で購入。
リボンや肩出しの肌見せでガーリー要素を入れつつ、ヴィンテージライクなバッグで少しカジュアルダウンさせたのがコーデのポイントです！」
Check! Ray♥Influencer・渡邉菜ノ葉
モデル兼現役看護師の高身長ガール♡
パステルニットと辛口小物のY2Kスタイル
「儚げな水色のニットにハンチング帽やレザーブーツをあわせたギャルみコーデ。帽子とブーツの色みをブラウンで統一して、ニットが主役になるようにしました。
ふわふわなシャギー素材でボリューミーなのがお気に入り♡」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
渡邉 菜ノ葉(なっぱ)
土田 小雪