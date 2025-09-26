水谷豊、娘・趣里の第1子誕生祝福 担当の先生と過去に共演していた「僕の子供役が僕の子供の子供を」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/26】俳優の水谷豊が9月26日、娘で女優の趣里と7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）の間に第1子が誕生したことを受け、所属事務所を通じてコメントを発表した。
【写真】三山凌輝＆趣里、第1子と指重ね合う報告写真
水谷は「趣里、凌輝おめでとう！」と2人を祝福。「これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と伝えた。
また「もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」とエピソードも明かした。なお、趣里の母で歌手の伊藤蘭も自身のInstagramにて、2人への祝福の言葉を投稿している。
趣里と三山は8月29日、結婚と趣里の第1子妊娠を発表。9月26日、第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
