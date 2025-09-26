“市販車最速”を誇る四輪駆動モデルの仕様とは？

2024年10月、メルセデスAMGのハイパーカー「ONE」がニュルブルクリンク北コースにおいて、6分29秒090という驚異的なラップタイムを記録したと発表されました。

この記録は、同車が従来持っていたタイムを5秒以上短縮し、6分30秒を切る市販車最速の新記録となります。

【画像】超イイ！ 1.6リッター「570馬力超え」エンジン搭載の斬新「“4WD”モデル」です！

メルセデスAMG ONEは、F1由来の最新技術を惜しみなく注ぎ込みながら、公道走行を可能としたモンスターマシンです。

注目すべきは、その心臓部に2リッター未満の小排気量エンジンを搭載している点でしょう。

一体どのような仕様なのか、詳しく見ていきます。

市販車最速記録を持つモデルとは？

メルセデスAMG ONEは、2017年に「メルセデスAMG プロジェクト ワン」として初公開されたプラグインハイブリッドハイパーカーです。

ブランド55周年にあたる2022年に市販モデルが正式発表され、世界限定275台が生産されました。

「メルセデスAMGペトロナスF1チーム」のマシンから直接技術を受け継いだ唯一無二のパワートレインを備えつつ、公道走行に必要な条件を満たしている点も大きな特徴です。

ボディサイズは全長4756mm×全幅2010mm×全高1261mm、ホイールベースは2720mm。

空力性能を徹底追求し、フロントには可動式フラップ、リアには2段可動式ウイングを装備。これらはドライビングモードに応じて自動的に作動します。

さらに、ボンネット上の大型エアアウトレットは、ルーフ上のインテークに効率的に空気を流す設計となっています。

標準タイヤはフロント285／35ZR19、リア335／30ZR20と前後異径を採用。空力と軽量化を両立させた10本スポーク鍛造アルミホイールを装着しています。

インテリアは不要な要素を極力省いたミニマルデザイン。F1マシンを彷彿とさせる独特の形状を持つステアリングホイールにはパドルシフトを備えています。

パワートレインは、フロントに2基のモーターを配置し、各120kWを発生して左右独立で駆動力を伝達。

リアには1.6リッターV型6気筒ターボエンジンに加え、120kWと90kWの2基のモーターを搭載しています。

最高回転数1万1000rpmに達するエンジンは単体で574PSを発揮。これに4基のモーターを加えたシステム総出力は1063PSに達します。

性能は圧倒的で、最高速度は352km／h、0-100km／h加速はわずか2.9秒と、小排気量エンジンからは想像できない驚異的な数値を誇ります。

さらにONEは800Vバッテリーを備えるプラグインハイブリッド車であり、モーターのみで走行可能なEVモードを搭載。EV走行距離は18.1kmです。

トランスミッションはAMGスピードシフト（オートマチック7速マニュアルトランスミッション）を採用。駆動方式は四輪駆動です。

なお、当時の販売価格は275万ユーロ（約4億8000万円）で、世界限定275台が完売しています。