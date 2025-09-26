戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火から27日で11年。



災害の教訓、そして、御嶽山の魅力を伝えたいと奮闘する、38歳の男性がいます。その思いとは。





2014年9月27日。長野と岐阜の県境にある御嶽山が噴火しました。灰色の噴煙が立ち上り、火砕流が発生。



ヘリリポート

「激しく火口から噴煙と噴石があがっています」



多くの噴石が登山者を襲いました。死者58人行方不明者5人





戦後最悪の、火山災害です。噴石によって曲がってしまった、階段の手すり…。穴が開いた祈祷所の壁…。痕跡を残す展示品が噴火のすさまじさをいまに伝えています。その「さとテラス三岳」で来館者を迎えるのは木曽町の近藤裕吾さん38歳。「御嶽山火山マイスター」として、月に数回、仕事の合間を縫って週末にガイドをしています。御嶽山火山マイスター近藤裕吾さん（38）「私も木曽によそから来させてもらった身ではありますけれども（御嶽山）の良さを自分で感じて伝えていきたいということを思っています」訪れた人は（岐阜県から）「ここへ来なきゃわからないことが結構ある」訪れた人は（愛知県から）「亡くなられた方がどんな気持ちだったかなと思って、そういうことを思いながら」「御嶽山火山マイスター」は噴火災害をきっかけに2018年に県が定めた制度です。火山防災の啓発や、御嶽山の魅力発信を目的に活動。これまでに審査に合格した34人がマイスターに認定されています。その1人が、上田市出身の近藤さん。9年前、木曽町に移り住むことになった大きなきっかけが御嶽山の噴火でした。御嶽山火山マイスター近藤裕吾さん「ニュース映像で火山灰でモノクロの世界になった御嶽山を見て衝撃を受けた」近藤さんは噴火当時、京都で暮らしていました。小学校の教諭でした。写真で見たことがあった美しい御嶽山が一変した姿にショックを受ける一方で、自然豊かなふるさとへの思いが募ったといいます。近藤さんは信州に「戻ろう」と決意。2016年に、御嶽山のふもと、木曽町の三岳小学校に赴任し、それから山に登り始めました。そして、2019年、「火山マイスター」の認定を受けます。

近藤裕吾さん

「去年この二の池が埋まってしまいました。火山灰が広く積もるんですけど、流れていって」

来館者

「埋まっちゃったの？」

近藤裕吾さん

「埋まってしまいました」



木曽町にある御嶽山ビジターセンター「さとテラス三岳」。11年前の噴火災害の教訓を伝えようと3年前にできた施設です。



御嶽山火山マイスター近藤裕吾さん

「実際に登ってみると、また違う景色がそこで見られてどんどんのめり込んでいくような感覚でした。活火山だからこそ作られてきたその景色、また文化もそうだと思うんですがそういったところ深掘りすればするほど面白いなということを思っています」

噴火をきっかけに始まった三岳小学校の学校登山では、教え子たちと山頂まで登り生の火山防災を伝えました。



近藤裕吾さん（三岳小教諭・当時）

「これシェルターどれだけ強くするかというのも全部決められています。絶対安全ということはない」



一方で、御嶽山の魅力を伝える取り組みにも力を入れています。



子どもたちと一緒に、登山道を歩いて史跡や撮影スポットなどを調べ、作り上げた案内板。



今は、さとテラス三岳で大切に飾られています。



御嶽山火山マイスター近藤裕吾さん

「やはり現地に行く、そこで何か自分の五感を使ってそれを感じる価値はあるのかなと思っています」



3年前からは、木曽町中学校で社会と保健体育を教えている近藤さん。





生徒は

「面白い先生だなと思っていて、2年のころ担任になって嬉しかったのを覚えています」

生徒は

「一度やると決めたら確実にやり遂げるような、熱意のある先生だなと思います」



担任を受け持つ3年生のクラスには、三岳小学校時代に近藤さんと一緒に山に登った生徒もいます。



地元のシンボル、御嶽山。



自然や防災に対する学びは子どもたちに根付いています。



生徒は（三岳小出身）

「噴火で崩れてしまった地形を見て、きれいだけど噴火があった事実を感じることができるのでより、防災に力が入ります」

生徒は（三岳小出身）

「地層の変化とか自然の変化とかいろいろとみられるところがいい点だと思っています」



近藤さんは、教師として、火山マイスターとして、移り住んだ木曽で活動を続けています。



御嶽山火山マイスター近藤裕吾さん

「御嶽山は私にとって特別な存在かな。魅力とそれから災害と両面からしっかり伝えていくことが大切だと思っています」



戦後最悪の火山災害から11年。自然の脅威と美しさを次世代につないでいます。