◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム8−5西武(26日、ベルーナドーム)

日本ハムが逆転勝利を飾り、この日のソフトバンクの優勝を阻止しました。

日本ハムは前日まで3連敗を喫し、首位ソフトバンクにマジック2が点灯。逆転優勝に向けて危機的な状況を迎えていました。

この試合は初回に先発の加藤貴之投手が3失点の苦しい立ち上がり。それでも打線が2回に田宮裕涼選手のタイムリーで1点を返すと、3回には3連打でノーアウト満塁のチャンスをつくり、1アウトの後、清宮幸太郎選手と石井一成選手の連続タイムリーで4-3と逆転に成功します。

その後、4-4と再び同点に追いつかれた5回には、再び打線がつながります。郡司裕也選手、清宮選手の連打で1アウト2、3塁のチャンスを作ると、水野達稀選手がバックスクリーンに7号3ラン。一気に3点リードと突き放しました。

その後両チーム1点ずつ加えますが、日本ハムが逃げ切り8-5で勝利。負ければソフトバンクの優勝が決まる可能性がありましたが、敗戦による優勝は阻止しました。

26日終了時点で日本ハムは残り4試合、ソフトバンクは残り5試合となってます。