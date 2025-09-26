◇パ・リーグ ソフトバンク―楽天（2025年9月26日 楽天モバイル）

ソフトバンクのリーグ優勝は2位の日本ハムが西武に逆転勝ちしたため27日以降に持ち越しとなった。

ソフトバンクは敵地で楽天と対戦。先発マウンドを託された上沢は序盤2回で3点を失う苦しい立ち上がりとなったが、3回以降は持ち直した。

打線は3点を追う6回に柳町の5号2ランで1点差に詰め寄ると、7回には近藤が同点の適時三塁打、続く栗原が勝ち越しの二塁打を放ち逆転に成功。上沢は7回まで投げ抜き98球7安打8奪三振3失点。中継ぎ陣に後を託した。試合は9回表を終了して4―3と1点リードしている。

▼近藤 （7回同点三塁打）打ったのはフォークです。達(柳町)のホームランからいい流れになり、何とかここで追いつきたいと思いました。しっかり自分のスイングができたと思います。

▼栗原 （7回勝ち越し二塁打）打ったのはフォークです。いい流れの中で思い切っていくことができました。上沢さんが踏ん張っている中で、勝ち越しとなるタイムリーになって良かったです。何とか勝ちにつなげられるように、もうあとはそれだけです。

▼上沢 早い回に先制を許してしまいましたが、3回以降は粘り強く投げることができたと思います。野手の方が逆転してくれた7回は命懸けで投げました。