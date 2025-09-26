原嘉孝さん（timelesz）、いとうあさこさん、松田大輔さん、永山たかしさん、清水麻璃亜さん、山田能龍さんが、山田ジャパン2025年9月公演『ドラマプランニング』取材会及び公開ゲネプロを行いました。

【写真を見る】【timelesz 原嘉孝】グループ加入後初の舞台主演に「気合バチバチ」「メンバーとファンの想いを背負っている」





原さんは、 “やっとこの日が来たかという感じ。お話をいただいてから1年半くらい。ここに照準を合わせてきたので、気合バチバチです” と、やる気充分。いとうさんも、会場となったのが東京・下北沢の本多劇場ということで、 “以前やった時は、コロナ禍で1つおきの客席だった。初めて完成形のこちらからの風景が見られる” と、意気込んでいました。









松田さんは “timeleszが大好き” と、夫婦でtimeleszファンだということを告白。 “うちの妻がけっこう注ぎ込んでますんでね。原に焼肉を奢ってもらって、そういうところで帳尻を合わせたい” と、笑っていました。

そんな松田さんは、今回の公演を妻が観劇に来るのか聞かれると “久々に見に来ます” “なぜかと言うと、原が出るので” と、あくまで原さん目当てだと説明し、会場を笑わせました。







また、原さんはtimelesz加入後初の舞台主演ということで、 “自分は舞台で育ててもらったと思っているので、舞台の良さが僕をきっかけに広まったら。メンバーとファンの方の思いを背負っている。気合も入りますし、頑張りたい” と、あらためて決意表明。原さんの熱い想いに応えるように、清水さんも “緊張で震えそうなんですけど、私も何かを託されているという気持ちは感じている。そこに向き合って、負けないように舞台に立ちたい” と、語っていました。

【担当：芸能情報ステーション】