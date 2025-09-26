ランバンの名香から登場♡数量限定ボディローションで香りと潤いを

多くの女性から愛され続けるランバンの名香「エクラ・ドゥ・アルページュ」。その華やかで透明感のある香りを全身で楽しめるボディローションが、2025年9月24日(水)より数量限定で再登場します。なめらかなテクスチャーで肌を潤し、香りを優しくまとえる贅沢なアイテム。特別な日も日常も、気分を高めてくれる一品です。

ランバンの名香を纏う♡ボディローション

価格：5,940円（税込）

ランバンを象徴するフレグランス「エクラ・ドゥ・アルページュ」の香りを閉じ込めたボディローション。

グリーンライラックや藤の花、ピーチブロッサムが重なり合うフレッシュフローラルが、清潔感とエレガンスを添えてくれます。

単品使いで柔らかく香らせるのはもちろん、同じ香りのフレグランスと重ねれば、より長く深みのある香りを楽しむことができます♪

内容量：150mL

発売日：2025年9月24日(水)

販売形態：数量限定発売

ジョンマスターオーガニック×LeSportsac限定コラボ第3弾！心躍る全3種セット

数量限定キャンペーンも見逃せない

発売を記念して、キャンペーンも実施されます。

プロモーションイベント実施店にて、ランバンのフレグランス製品を11,220円(税込)以上購入すると、名香「エクラ・ドゥ・アルページュ オード パルファム」のミニサイズ(4.5mL)がプレゼントされます。

数量限定・なくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです♡

特別な香りを今だけの数量限定で

名香「エクラ・ドゥ・アルページュ」の世界観を全身で楽しめるボディローション。

数量限定という特別感に加え、キャンペーンでのミニフレグランスプレゼントも魅力です。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも最適。透明感あふれる香りと共に、肌も心も満たされるひとときを過ごしてみませんか？