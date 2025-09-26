春茶が、自身の誕生日である12月26日にEX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ 『HARUTYA BIRTHDAY LIVE 2025「CHAPTER」』 を開催する。

（関連：AMPTAKxCOLORSの記念日に加わった新たな思い出 歌い手グループ史上最速、初武道館ライブ）

ライブはバンドメンバーを従えた特別編成で行われ、オリジナル曲に加えてカバー曲も織り交ぜた内容を予定。

さらに前方のSS席を購入した来場者限定で、開演前に春茶本人からサイン入り特別グッズが手渡される“お渡し会”を実施する。

特別な空間で春茶を間近に感じられるプレミアムな体験が用意されている本イベント。誕生日という特別な日に、アーティストとして新たな章を刻む春茶のステージでは、特別なお知らせも予定しているとのことだ。

■春茶 コメント

今年もまたこの日を一緒に過ごせるのがとってもうれしいです。 なかなか会えない日々が続いてしまったけど、今年の12月26日伝えたいことがたくさんありますあえるの楽しみにしてます！待ってるね

（文=リアルサウンド編集部）