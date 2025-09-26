I Don't Like Mondays.が、デビュー記念日の9月24日に配信シングル「カ ミ ナ リ」をリリースした。

本楽曲は今年5枚目の配信シングルで、7月から3カ月連続となる新曲リリースの1つ。毎月テイストの違う楽曲をリリースしているが、今回の表題曲「カ ミ ナ リ」は海外でも根強い人気がある80’s J-POPを再解釈し、I Don't Like Mondays.テイストに落とし込んだ1曲だ。ただ華やかなだけではなく、しっとりとした大人びた空気も纏わせている。

また、カップリングには、2024年にSnow Manへ楽曲提供した「LOVE TRIGGER」のセルフカバーも収録。これまで多数の楽曲提供を手掛けてきた彼らだが、提供曲をセルフカバーするのは今回が初めてとなる。

YUの声で生まれ変わった同楽曲は、原曲のダンサブルで軽快な雰囲気は残しつつもI Don't Like Mondays.ならではのスタイリッシュさとバンド感が味わえるアレンジとなっている。

なお、来月5日からはバンド初となるZeppツアー『TOXIC TOUR 2025』が開幕となる。

（文=リアルサウンド編集部）