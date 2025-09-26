西山智樹と前田大輔がパーソナリティを担当する『オープンアップグループ presents TAGラジ！』（ニッポン放送）が、10月4日からスタートする。

（関連：西山智樹＆前田大輔、本多大夢＆浜川路己、鈴木凌……『タイプロ』を経てそれぞれの場所で輝く元候補生の現在）

『timeleszproject -AUDITION-』に出演した西山と前田は現在、新グループ結成に向け、新たな個性“TAG”をもつ仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』を始動。現在自らの手で新メンバーを探している。8月にはニッポン放送で『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特番のパーソナリティを担当した2人だが、ラジオレギュラー番組のパーソナリティを担当するのは今回が初めてとなる。

番組では、『トーク・オープンアップ！』と題したコーナーで西山と前田のトークの“新しい可能性”を引き出すべく、2人がこれまでに経験したことがないであろうトークテーマを募集しそれに沿ってトークに挑戦。「バンジージャンプについて」「高速道路について」など、ニッチなテーマで2人がトークし、新しい魅力を引き出していく。

現在、コーナーへのメールや2人に向けた質問、番組への感想を募集中。夢に向かって走り続ける2人の“成長”と“今”をリスナーに届けていく内容となる。なお番組は、後日ポッドキャストでもアーカイブ配信される予定だ。

■西山智樹 コメント

“土曜の夜といえば…”と思ってもらえるくらい、毎週精一杯僕たちの声をお届けします！『TAGラジ！』お楽しみに！！

■前田大輔 コメント

夢にまで見たラジオのレギュラー番組！！ラジオスター目指して頑張ります！！

（文=リアルサウンド編集部）