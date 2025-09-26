【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】夫婦なんだから…遠慮せずに話してほしい＜第15話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第15話 バカみたい
【編集部コメント】
たしかにたとえ夫婦のあいだでも、相手への「配慮」は必要だと思います。それがなければお互いを尊重しあうことができず、いつかダメになってしまうこともあるでしょう。とはいえ「遠慮」ばかりしていては、自分の気持ちや困っていることを伝えられずすれ違いが生じ、いつか夫婦関係に悪い結果を残してしまうかもしれません。今はまだ夫婦関係がスタートしてまもない時期。そのことがお互いにわかってよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
