【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】夫婦なんだから…遠慮せずに話してほしい＜第15話＞#4コマ母道場

結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？　喧嘩のない幸せな日々？　それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？　さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。

第15話　バカみたい



【編集部コメント】

たしかにたとえ夫婦のあいだでも、相手への「配慮」は必要だと思います。それがなければお互いを尊重しあうことができず、いつかダメになってしまうこともあるでしょう。とはいえ「遠慮」ばかりしていては、自分の気持ちや困っていることを伝えられずすれ違いが生じ、いつか夫婦関係に悪い結果を残してしまうかもしれません。今はまだ夫婦関係がスタートしてまもない時期。そのことがお互いにわかってよかったですね！

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび