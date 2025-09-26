Snow Man、国立競技場のK-POP大歌謡祭に出演決定 『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』第2弾発表で豪華布陣【一覧】
国立競技場で開催される史上最大規模のK-POP大歌謡祭『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』（12月13日・14日）に、スペシャルゲストとしてSnow Manの出演が決定した。
【画像】豪華すぎる！『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』出演者たち
第2弾ラインナップとして、U-KNOW(TVXQ!)、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、RIIZE、TWS、NCT WISH の出演が発表。さらに、Snow Manは、日韓国交正常化60周年を記念するスペシャルゲストとしての登場となる。
チケットのオフィシャル2次先行（2日通し券）が26日午後7時から受付開始となった。
■イベントタイトル
2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN
■日時
2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15:00／開演17:00 (予定)
■会場
国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町１０−１)
■出演者 ※下線追加アーティスト
U-KNOW(TVXQ!) ※
Stray Kids
ATEEZ
ITZY ※
TOMORROW X TOGETHER ※
NiziU ※
ENHYPEN
IVE
&TEAM
BOYNEXTDOOR
ZEROBASEONE
RIIZE ※
TWS ※
NCT WISH ※
ILLIT
(今後アーティスト追加発表あり)
スペシャルゲスト
Snow Man ※
