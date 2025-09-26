『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』第2弾出演アーティスト

　国立競技場で開催される史上最大規模のK-POP大歌謡祭『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』（12月13日・14日）に、スペシャルゲストとしてSnow Manの出演が決定した。

　第2弾ラインナップとして、U-KNOW(TVXQ!)、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、RIIZE、TWS、NCT WISH の出演が発表。さらに、Snow Manは、日韓国交正常化60周年を記念するスペシャルゲストとしての登場となる。

　チケットのオフィシャル2次先行（2日通し券）が26日午後7時から受付開始となった。

■イベントタイトル
2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN

■日時
2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15:00／開演17:00 (予定)

■会場
国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町１０−１)

■出演者　※下線追加アーティスト
U-KNOW(TVXQ!) ※
Stray Kids
ATEEZ
ITZY ※
TOMORROW X TOGETHER ※
NiziU ※
ENHYPEN
IVE
&TEAM
BOYNEXTDOOR
ZEROBASEONE
RIIZE ※
TWS ※
NCT WISH ※
ILLIT
　(今後アーティスト追加発表あり)

スペシャルゲスト
Snow Man ※