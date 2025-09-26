◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月26日 横浜）

巨人の田中瑛斗投手（26）が26日のDeNA戦（横浜）でリリーフ登板。昨季まで所属した日本ハムでは7年間で合計10試合登板だったが、現役ドラフトを経て移籍した巨人1年目で一気に花開き、ついに1シーズン60試合登板の大台にのせた。

この結果、試合前時点ですでに60試合に登板していた中川皓太投手（31）、大勢投手（26）に続いて今季チーム3人目の60登板。

巨人の同一シーズン60登板3人は、2016年のマシソン（70試合）、田原誠次（64試合）、沢村拓一（63試合）、山口鉄也（63試合）以来9年ぶりとなった。

田中瑛は4―4で迎えた7回、61試合目の登板となった5番手左腕・中川が右翼・オコエの適時失策で1点失って4―5とされ、なおも2死満塁とピンチが続いた場面で6番手として登板。最初に打席へ迎えた代打・ビシエドを2球目シュートで遊ゴロに打ち取った。

【巨人の60試合登板3人以上】

2008年 越智大祐（68試合）、山口鉄也（67試合）、クルーン（61試合）

2013年 西村健太朗（71試合）、山口鉄也（64試合）、マシソン（63試合）

2015年 マシソン（63試合）、沢村拓一（60試合）、山口鉄也（60試合）

2016年 マシソン（70試合）、田原誠次（64試合）、沢村拓一（63試合）、山口鉄也（63試合）

2025年 中川皓太（61試合）、大勢（60試合）、田中瑛斗（60試合）