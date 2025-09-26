ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。最近起きた猗畄狹瓩塀侏荵を語った。

今年の夏休みは何かあったか？と聞かれた高嶋は「うちの息子が、美容整形の（東京美容外科）麻生（泰）先生と仲良しなの。テニスとウェイクボートを一緒にハワイでやってて、『今度河口湖でやりましょう』って言って（誘われた）」と振り返った。

お盆の河口湖だから渋滞するのではないか？と思ったが、麻生氏が「ヘリで行く」と言い出したそうで、「『うそ！』と思ったけど、東京ヘリポートまで送っていって、内心ドキドキして息子だけ行くから『大丈夫かな』って。で、息子はチェロを毎日練習するから、（麻生氏の）秘書さんの車が陸送で並走するから、そこにチェロを置かせてもらった」と回想。

秘書はチェロの置き方をＡＩで検索し、「立てかける」と出たため、車の中で立てかけていたという。

それを聞いた長嶋一茂は「えー！揺れるのに！」と驚いたが、高嶋は「そしたら夕方になって秘書さんから連絡があって。イヤな予感して『もしもし』って言ったら『もしもし…』ってめちゃ暗いの。それで『何かありました？』って言ったら『はい』って言うわけ。私、もう終わったと思って『何があったんですか？』って聞いたら、『実は首が折れちゃって』って言うわけ！」と声をあげた。

高嶋が絶句していると、秘書は「チェロの」と続けたため、ひとまず安心したというが「緊張してるから会話にならなくて『あ、チェ、チェ…チェロなんですね』ってぎこちない会話。それで電話を切って、でもチェロも練習できなくなるし、非常に大事なチェロだったから『どういうことなの？』と非常に悶々として」と吐露。

そのうち息子から電話がかかってきたといい「『ママ、もう怒るのやめてくれる？』って。『いや、怒ってないよ。なんで？』って言ったら『秘書さんがさっきからずっと吐いてる』って」と苦笑い。

進行役の高橋茂雄が「プレッシャーでやられて」と同情すると、高嶋は「私は怒ってもないし、ただ黙ってただけで。そしたら『ママは怒っても黙っても怖いんだよ！』って」って息子に叱られてしまったという。

高嶋はそのチェロがメーンではなく爛汽岫瓩世辰燭燭瓠◆屮愁侫肇院璽后廚貌れていた自分の責任でもあると告白。一方で「その楽器はうちの夫が結婚式でひいた楽器なの」と悔やんだため、高橋は「今また吐いてんじゃないですか？」と笑っていた。