「あんぱん」最終回、今田美桜が最後のメッセージ「ほいたらね」

女優の今田美桜（28歳）が9月26日、自身のInstagramを更新。連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）の最終回放送後、「ほいたらね」とつづっている。



この日、「あんぱん」は最終回を放送。放送終了後、今田は「最後までありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、「ほいたらね」との言葉で締めくくった。



また、夫役を演じた俳優・北村匠海との“撮影終了”ショットを添えている。



これにファンからは「おつかれさまでした！」「たっくさんの感動、ありがとうございました！」「楽しかった！すごく良かった！」「あんぱん最高です」などの声が続々と寄せられている。



なお、今田美桜スタッフのX（Twitter）も同日更新され、「連続テレビ小説『あんぱん』最後までご視聴いただきありがとうございました！！」と感謝の言葉をつづっている。