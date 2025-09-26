「毎日使うものだからこそ、地球のために洗剤ができること」をひたすらに考え続けて約50年、サラヤの「ヤシノミ」シリーズは、植物性で無香料・無着色、“人と地球にやさしい”がコンセプト

食器用の「ヤシノミ洗剤」が発売された1971年は高度経済成長期で、発展する社会の裏で河川の汚染などが大きな社会問題に。「これ以上環境に負荷をかけない洗剤を作りたい」という想いから、排水がすばやく分解されるヤシの実由来の洗浄成分に着目し、ヤシノミ洗剤が誕生

1. 食器洗いコース

「ポケモンスペシャルスタッシャー」 (200名様)

2. 洗たくコース

「ポケモンスペシャルマルシェバッグ」 (200名様)

3. Wチャンス:

「ナッシー（アローラのすがた）のロングタオル」 (100名様)



※賞品画像はイメージです。 デザインは予告なく変更となる場合があります。

プラスチックフリーで繰り返し使えるエコな保存容器「スタッシャー」が、なんとポケモンデザインに。「スタッシャー」は電子レンジやオーブン、食洗機もOKだから、離乳食の保存や子どものお弁当作りにも活躍。保存から調理まで、いろんな場面でポケモンと一緒！本来捨てられてしまうはずだった生地の端切れを再利用した、とってもエコなマルシェバッグ。ナチュラルな風合いとポケモンデザインが普段使いにぴったりです。小さくたためるから、毎日のお買い物や公園へのお出かけにも活躍。1、2のコースにはずれた方の中から抽選で、ナッシー（アローラのすがた）がデザインされたオリジナルロングタオルをプレゼント。ピカチュウたちも集合した可愛いデザイン。