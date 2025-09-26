子どもも大人も嬉しいポケモンデザイン 「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン第二弾」【編集部の「これ、気になる！」 Vol.202】
「人と地球にやさしい」がコンセプトの「ヤシノミ」シリーズから、世代を超えて愛されるポケモンデザインが登場、毎日の食器洗いやお洗濯が楽しくなる！ と人気を集めています。
昨年に引き続き第二弾となる今回は「ピカピカに洗って、みずの未来もピッカピカ」をテーマに、みずタイプのポケモンとピカチュウがヤシノミ洗剤のパッケージに描かれています。
プラスチックフリーで繰り返し使えるエコな保存容器「スタッシャー」が、なんとポケモンデザインに。「スタッシャー」は電子レンジやオーブン、食洗機もOKだから、離乳食の保存や子どものお弁当作りにも活躍。保存から調理まで、いろんな場面でポケモンと一緒！
本来捨てられてしまうはずだった生地の端切れを再利用した、とってもエコなマルシェバッグ。ナチュラルな風合いとポケモンデザインが普段使いにぴったりです。小さくたためるから、毎日のお買い物や公園へのお出かけにも活躍。
昨年に引き続き第二弾となる今回は「ピカピカに洗って、みずの未来もピッカピカ」をテーマに、みずタイプのポケモンとピカチュウがヤシノミ洗剤のパッケージに描かれています。
「毎日使うものだからこそ、地球のために洗剤ができること」をひたすらに考え続けて約50年、サラヤの「ヤシノミ」シリーズは、植物性で無香料・無着色、“人と地球にやさしい”がコンセプト
食器用の「ヤシノミ洗剤」が発売された1971年は高度経済成長期で、発展する社会の裏で河川の汚染などが大きな社会問題に。「これ以上環境に負荷をかけない洗剤を作りたい」という想いから、排水がすばやく分解されるヤシの実由来の洗浄成分に着目し、ヤシノミ洗剤が誕生
この発売を記念して、エコでとっても可愛いポケモンスペシャルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施中です。締め切りは今月末までなので、見逃さずにチェックしてみてくださいね。
人と地球にやさしいヤシノミ洗剤を使って
ポケモンスペシャルグッズを当てよう！キャンペーン
応募期間：2025年7月25日（金）11:00〜2025年9月30日（火）23:59
「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」の購入レシート（または通販納品書）と対象商品の写真を撮影し、スペシャルサイトから応募すると、抽選で500名様に、くりかえし使えるエコなポケモンスペシャルグッズをプレゼント！
1. 食器洗いコース
「ポケモンスペシャルスタッシャー」 (200名様)
プラスチックフリーで繰り返し使えるエコな保存容器「スタッシャー」が、なんとポケモンデザインに。「スタッシャー」は電子レンジやオーブン、食洗機もOKだから、離乳食の保存や子どものお弁当作りにも活躍。保存から調理まで、いろんな場面でポケモンと一緒！
2. 洗たくコース
「ポケモンスペシャルマルシェバッグ」 (200名様)
本来捨てられてしまうはずだった生地の端切れを再利用した、とってもエコなマルシェバッグ。ナチュラルな風合いとポケモンデザインが普段使いにぴったりです。小さくたためるから、毎日のお買い物や公園へのお出かけにも活躍。
3. Wチャンス:
「ナッシー（アローラのすがた）のロングタオル」 (100名様)
※賞品画像はイメージです。 デザインは予告なく変更となる場合があります。
1、2のコースにはずれた方の中から抽選で、ナッシー（アローラのすがた）がデザインされたオリジナルロングタオルをプレゼント。ピカチュウたちも集合した可愛いデザイン。
「ヤシノミ」シリーズは生分解性が高く、洗ったあとの排水は地球に還る。「ヤシノミ」シリーズの売上（メーカー出荷額）の1％で、原材料の産地であるボルネオの環境保全活動を支援
昨年に引き続きナッシー（アローラのすがた）も、全商品のパッケージのどこかに隠れているのだそう。期間限定のコラボデザインボトル、ぜひ店頭で探してみてくださいね。
お問合せ・ご応募：キャンペーン特設サイトhttps://www.yashinomi.jp/yashinomigekkan/
