21:30
米個人所得・支出（8月）
予想　0.2%　前回　0.4%（個人所得・前月比)　
予想　0.3%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（8月）
予想　0.3%　前回　0.2%（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.2%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前年比)

22:00
バーキン米リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）
予想　55.4　前回　55.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)

27日
2:00
ボウマン米FRB副議長、金融政策の意思決定について講演（質疑応答あり）

27日（土）
中国工業企業利益（8月）

※予定は変更されることがあります。