ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米個人所得・支出（8月）
予想 0.2% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（8月）
予想 0.3% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.7% 前回 2.6%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前年比)
22:00
バーキン米リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（9月）
予想 55.4 前回 55.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)
27日
2:00
ボウマン米FRB副議長、金融政策の意思決定について講演（質疑応答あり）
27日（土）
中国工業企業利益（8月）
※予定は変更されることがあります。
