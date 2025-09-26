※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

義妹と夫が在宅勤務中に会っていることを知った妻は、お隣さんと協力して証拠集めを開始。とうとう夫がオンライン会議をしている最中に家に踏み込み、証言をとることに成功します。義妹は「慰謝料を払えば済む」と開き直るものの、夫の弟であるゆうやに実は財産がないことが判明し、計画は崩れていきます。



すべてを失った義妹

忘れてたそんなことより…「全てを失った…！」義妹は絶望に崩れ落ちます。妻子をないがしろにしてまで会いたがったはずの義妹。なのに夫は今更妻の方を向きます。「家族の大切さを忘れていた」涙を流して謝罪します。たとえいっとき浮かれて家族の大切さを忘れていたのだとしても…妻に対する仕打ちはひどすぎたのではないでしょうか。夫の涙に微塵も動じることもなく、妻は冷たく言い放ちます。「忘れたのは他にもあるでしょ」妻が指差す先には――オンライン会議真っ最中のパソコン画面。職場の面々が一部始終を見守っていました。(ぽん子)